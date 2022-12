Motorista colide com o veículo em palmeira no leste de Goianésia e fratura a perna

No fim da noite do último sábado, 17, o Corpo de Bombeiros socorreu a condutora de um veículo após ela colidir com seu veículo de passeio em uma palmeira do canteiro central da Avenida Brasil.

Quando os socorristas chegaram no local se depararam com a vítima dentro do veículo. Ela apresentava sangramento no rosto e suspeita de fratura na perna esquerda.

Após ser estabilizada pelos bombeiros, a condutora foi deixada sob os cuidados médicos no Hospital Municipal Irmã Fanny Duran, pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências.

Portal Meganésia