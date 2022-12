Duas crianças e uma adolescente estão entre os cinco mortos em acidente com carros e ônibus na BR-020

Duas crianças, uma adolescente de 15 anos, uma mulher de 29, e um homem de 37, morreram em um acidente entre dois carros de passeio e um ônibus na BR-020, em Alvorada do Norte, no nordeste goiano, segundo o Corpo de Bombeiros. A corporação informou ainda que outras cinco pessoas tiveram ferimentos leves.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que eram três crianças entre as vítimas, porém a corporação atualizou a informação para duas crianças e uma adolescente.

O acidente aconteceu na tarde de sábado (17). O sargento Rafael Ângelo Sant’Ana, dos bombeiros, informou que a ocorrência durou cerca de 9 horas e que os documentos das vítimas eram de Brasília e de São Paulo, mas não foi possível identificar se eram da mesma família.

Acidente entre carros e ônibus causa mortes na BR-020, em Goiás — Foto: Divulgação/CBMGO

Uma mulher que estava no outro carro contou ao sargento que o veículo branco, de modelo Prisma – em que as vítimas fatais estavam – invadiu a faixa, momento em que acabou perdendo o controle e batendo no de modelo Siena em que ela estava, que acabou rodando na pista.

“Ela não soube informar se foi uma ultrapassagem. Disse que outro carro veio na pista contrária, eles conseguiram desviar, mas o ônibus, que estava atrás, não conseguiu. Ela também disse que a pista já estava molhada”, disse o sargento.

A Polícia Técnico Científica esteve no local e levou os corpos para o Instituto Médico Legal (IML).

