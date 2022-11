Jalles Machado muda de nome e lança nova marca

A Jalles Machado, divulgou hoje, 21 de novembro, nova marca, identidade visual e reposicionamento. A Companhia mudou o nome, com o objetivo de modernizar, simplificar e conectar, sendo a partir de agora, Jalles.

A mudança reflete um novo momento da empresa, que está em crescimento e evolução. A nova marca tem como propósito “energizar um futuro positivo” e a assinatura “Da terra pra Terra”.

“Estamos plantando hoje uma nova Jalles, para colher um futuro mais positivo e próspero, mas que carrega também os valores que nos fizeram chegar até aqui. Uma Jalles sustentável, conectada com a terra e com as pessoas que movimenta e leva pra frente. E é essa energia, que nos move aqui dentro, que vai nos destacar no Brasil e no mundo”, ressalta o diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho.

A empresa mudou do azul para o verde para representar que a sustentabilidade está na sua essência. E não foi só o verde que veio para dar vida à nova identidade visual. A Jalles ganhou cores mais vibrantes e alegres, inspiradas na natureza e formas solares, expansivas, modernas e orgânicas.

A nova marca é inspirada na matéria-prima, com traços que remetem à cana-de-açúcar, e o detalhe na letra “a” simboliza a sustentabilidade. Além disso, a marca tem uma forma resumida, um símbolo, representado pelas letras JLL, cujo design foi inspirado na primeira logo da empresa, de 1983.