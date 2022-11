Governo de Barro Alto realiza entrega de insumos e sementes para Associação de produtores rurais na região da Laguna.

A Associação do Entorno de Santo Antônio da Laguna – (Aesal),existe desde o ano 2000, conta com 38 famílias associadas na região da Laguna,em Barro Alto. Assim como aconteceu em 2021, a Prefeitura de Barro Alto realizou no último final de semana, (20/11), a entrega de insumos, mais sementes de arroz e milho para o plantio da associação. O prefeito Álvaro Machado relatou que um dos objetivos de sua gestão, é propiciar ao homem do campo que ele tenha condição de produzir mais em menos espaço de terra e ter uma condição de vida digna. “Estamos entregando aqui hoje, mais de 300 sacos de adubo, o milho e o arroz para o plantio, e em breve vamos estar entregando também o adubo de cobertura, o calcário e o óleo diesel para que eles possam produzir”, disse o prefeito.

O presidente da Aesal, Orlei Ferreira, destacou que a associação irá plantar 40 hectares de arroz e milho, com a expectativa de produzir 4 mil sacos de milho e 800 sacos de arroz, que serão repartidos entre os associados, e que essa lavoura só é possível, com toda essa ajuda que o governo de Barro Alto tem dado à eles.