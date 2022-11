Governo de Barro Alto realiza linda noite cultural com grupos da cidade e região

O domingo foi agitado na cidade de Barro Alto. A Secretaria da Cultura, promoveu na praça Vilmar Rabelo, uma “Noite Cultural”. A iniciativa faz parte da programação dos 64 anos de Barro Alto e contou com apresentações de grupos teatrais, musicais, entre outros, de Barro Alto, Goianésia e região.

A secretária da Cultura de Barro Alto, Agnes Leão, frisou que se deve sempre valorizar a cultura. “O governo de Barro Alto realiza uma linda iniciativa promovendo este tipo de evento. Valorizar a cultura é valorizar nossa história acima de tudo. Sabemos o quanto Barro Alto precisava de ações como essa. A atual gestão sabe que valorizar a cultura é primordial”, salientou Agnes Leão.

Uma das apresentações mais marcantes do evento foi do grupo Tatianas Ballet, de Goianésia. A professora, coreógrafa e bailarina ficou impressionada com a estrutura do evento. “O Governo de Barro Alto está de parabéns por incentivar a cultura em eventos como esse. Uma linda iniciativa e importante ação para seus cidadãos apreciarem espetáculos de qualidade”, enfatizou Tatianas Ballet.