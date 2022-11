Governo de Barro Alto inaugura ponte no distrito de Santo Antônio da Laguna

DESENVOLVIMENTO

No último domingo (6), o Governo de Barro Alto, realizou a inauguração da ponte do Ribeirão Mangabeira. A ponte localizada no Distrito de Santo Antônio da Laguna, foi a primeira ação de uma série de atividades que a prefeitura realizará em comemoração ao mês de aniversário de 64 anos de Barro Alto.

A iniciativa objetiva levar mais desenvolvimento ao local e contemplar sobretudo os moradores daquela região. De acordo com o produtor rural da região Sebastião Cabral, quem trafegava pelo local tinha que desviar 40 km por causa da ponte quebrada. “A atual gestão fez essa promessa de construir uma ponte de alta qualidade e cumpriu. Toda equipe do Governo de Barro Alto está de parabéns. O trabalho que eles estão realizando está trazendo desenvolvimento para nossa cidade”, destacou Sebastião Cabral.

Durante o evento, o prefeito Álvaro Machado frisou a importância de investir em todos os cantos da cidade. “Muita gente esquece da zona rural, mas esse governo não, trabalhamos para todos. Aqui é uma região forte do agronegócio, turismo goiano e ainda transita por aqui os ônibus escolares para levar nossas crianças para as escolas. Essa ponte não podia ficar desse jeito como as outras gestões deixaram. Agora ela está entregue, com padrão de qualidade da DNIT e investida 100% com recursos próprios e para a nossa gente”, finalizou Álvaro Machado.

Ao final da eventualidade, o prefeito Álvaro Machado, a primeira Dama, Francisca Aparecida; moradores da região; secretários e vereadores realizaram a inauguração da ponte com a colocação da placa.