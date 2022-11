Governo de Barro Alto investe forte no campo esportivo

A pratica do esporte em qualquer idade traz inúmeros benefícios a vida de uma pessoa. Sabendo disso, o Governo de Barro Alto investe cada vez mais na área e já colhe frutos positivos.

A multicampeã e atleta olímpica Laís Nunes é uma das beneficiadas com ações que incentivam a prática do esporte. De acordo com Laís Nunes, o patrocínio proporcionando pelo Governo de Barro Alto é importantíssimo para sua carreira. “É um orgulho enorme receber esse incentivo da prefeitura da minha querida cidade. Levo a bandeira de Barro Alto por onde vou”, frisou Laís.

Segundo Laís Nunes, sem o apoio da prefeitura seria muito difícil disputar todas as competições que ela necessita, investir em suplementação, passagens, entre outros gastos, que uma atleta de altíssimo nível como ela tem.

Vale lembrar que Laís Nunes já participou de duas olimpíadas (Rio 2016, Tóquio 2020), é atual 4ª colocada do ranking mundial, tetracampeã pan-americana, campeã Torneio Internacional da Romênia, Ion Cornianu & Ladislau Simon 2022 e a primeira do ranking nacional há mais de 10 anos.

Antônio Luís Alves Nepomuceno (maratonista), é outro atleta que também recebe o incentivo do Governo de Barro Alto. O maratonista já participou mais de 80 provas, entre elas 52 meias maratonas e 12 maratonas.

Antônio enfatiza a importância de investir no esporte em qualquer faixa etária da vida. “O esporte nos ensina a ter disciplina, trabalharmos em grupo e ainda nos fornece qualidade de vida. Seja do mais novo ao mais velho, a pratica do esporte é algo vital para os dias de hoje”.