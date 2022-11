Governo de Barro Alto realiza entrega de uniformes e compra de caminhão

O Governo de Barro Alto realizou a entrega de 1.738 uniformes para os servidores públicos municipais comissionados e efetivos, o evento contou com a presença do prefeito Álvaro Machado, da primeira-dama, Francisca Aparecida, da secretária municipal de Assistência Social, Ana Caroline Godinho, do secretário de Administração, Amauri Machado e dos vereadores. A entrega dos uniformes beneficiou 869 servidores, e faz parte das ações do programa “Acelera Barro Alto”.

Outro benefício, foi a aquisição de um caminhão usina de micropavimento, que foi adquirido com recursos próprios do município, para reforçar a frota de veículos da Secretaria de Obras e Transporte, e agilizar o projeto de pavimentação asfáltica de todas as vias do município, até o final do mandato da atual gestão.

No mês de novembro, o Governo de Barro Alto fez uma programação especial para comemorar os 64 anos do município, que se comemora no dia 14 de novembro, serão quatro dias de festividades, e entrega de várias obras e benefícios para a população, além do lançamento da segunda etapa do programa “Acelera Barro Alto”.

