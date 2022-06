SMT instala 500 placas de identificação de ruas e avenidas em 37 bairros de Goianésia

O Governo de Goianésia, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), deu início, no dia 18 deste mês, à instalação de 500 conjuntos de placas de identificação de ruas e avenidas no Município, cuja ação já contempla diversos bairros da cidade, em vias que ainda não dispunham dessa sinalização. Ao mesmo tempo, a SMT faz a substituição de placas que necessitam ser revitalizadas em diversos pontos da cidade.

A iniciativa, que contempla 37 bairros de todas as regiões da cidade, integra o Programa Cidade Moderna, lançado pela atual gestão, que tem por objetivo principal facilitar o trabalho dos prestadores de serviços, como os Correios, táxis, mototáxis, motoristas e entregadores de aplicativos e o comércio em geral, bem como ajudar a população, que passará a receber as suas correspondências e compras com tranquilidade e em tempo hábil.

Foram contemplados integralmente dois dos 37 bairros atendidos; outros 13, incluindo a Segunda Etapa do Residencial dos Ipês, parcialmente; e mais 22 com poucas quantidades (até 10 placas).

Já receberam o benefício, integralmente, os bairros Jardim do Cerrado e Palmeiras III; parcialmente (apenas substituições e implantação em locais onde as placas ou estavam sucateadas ou haviam sido retiradas), o Residencial dos Ipês (Segunda Etapa), Palmeiras II, Residencial Morada Nova, Morro da Ema, Centro, Santa Luzia, Jardim Esperança, Nova Fiíca, Negrinho Carrilho, Setor Universitário, São Cristóvão, Setor Sul e Carrilho; e com até 10 placas substituídas ou implantadas os bairros Vila Nova Aurora, Residencial Vereda dos Buritis, Residencial Flamboyant, Barsanulfo, Nossa Senhora da Penha, Setor Oeste, Residencial Bougainville, Setor das Laranjeiras, Muniz Falcão, Jardim Pôr do Sol, Vera Cruz, Santa Cecília, Vila Nova Aurora III, Covoá, Aldeia do Morro, Boa Vista, Setor dos Buritis, Residencial Nestor Ville, Residencial Paulo Dias, Dona Fiíca, Santa Tereza e Santa Clara.