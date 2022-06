Prefeitura promove melhorias no CEU das Artes, que ganha nova iluminação de led

O Centro de Artes e Esportes Unificados Vereador Adélio Mendes (CEU das Artes), importante equipamento cultural do Município de Goianésia, no Bairro Nova Fiíca II, passou por várias melhorias neste mês de março, inclusive no tocante à segurança dos frequentadores do local, com a reforma total da iluminação externa, toda substituída por lâmpadas de led, mais econômicas e de última geração.

Foram trocadas 31 lâmpadas convencionais pelas de led; substituído todo o cabeamento externo da parte elétrica; e colocado gradeamento na sala onde vai funcionar o Telecentro, que foi equipado com computadores novos e modernos para atender crianças no local. Resultado disso, além de reforço na segurança, mais embelezamento ao local.

“O CEU das Artes é um ponto estratégico, local de fomento da cultura naquela região. E precisava desses reparos”, justificou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Willian Teófilo, dizendo que as melhorias foram determinadas pelo prefeito Leonardo Menezes para dar maior segurança aos frequentadores e promover mais a cultura naquele espaço.

“Está muito lindo à noite, os frequentadores têm elogiado bastante, porque ficou realmente muito bonito”, constatou a diretora do CEU das Artes, Karla Marcelino.

O secretário Willian Teófilo concorda que as lâmpadas de led embelezam o local, mas, mais do que isso, representam economia para o Município. Ele agradeceu ao secretário de Infraestrutura, Gesmar Calanguinho, e toda a sua equipe, por ter atendido de pronto e feito ótimo o trabalho no CEU.

No tocante ao gradeamento da sala onde vai funcionar o Telecentro, a expectativa é de que o local passe a atender ao menos 12 crianças por atividade e turma. As inscrições para frequência ao Telecentro terão início em breve.

É SÓ O COMEÇO

Os recursos utilizados para as melhorias no CEU das Artes são do próprio Tesouro municipal. Mas ainda mais benefícios chegarão ao equipamento, que ganhará, ainda este ano, Academia ao Ar Livre e a reforma da quadra sintética, fruto, dessa vez, de emenda parlamentar, de R$ 170 mil, conseguida pelo secretário de Cultura e Turismo, em Brasília (DF), junto ao deputado federal Glaustin da Fokus (PSC-GO).

“O trabalho continua, muitas novidades chegando e logo, logo, todos poderão conferir”, disse Willian Teófilo.

ESPAÇO MULTIUSO

São várias atividades e oficinas desenvolvidas diariamente no CEU das Artes, espaço também muito frequentado pela comunidade, por suas áreas destinadas à prática esportiva, como a quadra, o campo sintético e as rampas de skate, inclusive nos fins de semana e à noite.

Somente oficinas, são de balé, teclado, violão, canto, teatro, karatê, pintura e dança rítmica. Além disso, o local conta com biblioteca, aberta à comunidade, e unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

“Graças a Deus, a comunidade participa bastante. São projetos sociais que nos procuram para usar o espaço, grupos de desbravadores, escoteiros, as igrejas evangélicas e também católicas, todos frequentam esse equipamento público, sempre que nos procuram”, disse Karla Marcelino.

“O intuito do CEU das Artes é tirar crianças e adolescentes de situações de vulnerabilidade, dando-lhes oportunidade de diversão, lazer e aprendizagem. E aqui a comunidade gosta de participar, jovens, crianças, adolescentes e idosos, todos se sentem à vontade frequentando esse ambiente, uma interação muito grande. O CEU das Artes fica na Rua 3, esquina com a Rua Cereja, Nova Fiíca II. Quem não conhece, seja bem-vindo ao espaço CEU”, encerrou Karla Marcelino.