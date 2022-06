Escolas Municipais, Creches e CMEIs de Goianésia recebem equipamentos novos

A Prefeitura de Goianésia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está entregando equipamentos, adquiridos pela atual gestão, para as unidades da Rede Municipal de Educação. O investimento soma mais de R$ 2,6 milhões, elevando a quase R$ 8 milhões o total de recursos aplicados na área, pela atual gestão, somente na aquisição de bens para as unidades e de materiais pedagógicos para professores e alunos.

Todas as Escolas Municipais, Creches Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) recebem itens como bebedouros, freezers, fogões, caixas de som amplificadas, ventiladores, ar condicionados e kits de cadeiras escolares, para alunos e professores, que se juntam a outros materiais, pedagógicos, de consumo e de expediente, que já vinham sendo distribuídos às mesmas unidades.

A entrega dos equipamentos começou no mês passado, dia 8 de abril, quando grande logística começou a ser operada, com homens e caminhões trabalhando para levar os equipamentos às unidades. Essa operação prosseguirá neste mês de maio e se estenderá por pelo menos dois meses. Cronograma diário, elaborado pela Secretaria, define quais escolas, creches e CMEIs que recebem os itens, conforme a demanda.

A entrega desses equipamentos e utensílios para as unidades gerou, na semana passada, gesto espontâneo de gratidão das gestoras escolares ao prefeito de Goianésia, Leonardo Menezes, a quem entregaram placa de agradecimento, e à secretária municipal da Educação, Elisandra Carla Menezes.

INVESTIMENTO

Ao todo, a Prefeitura de Goianésia aplicou, na aquisição desses bens para unidades escolares da Rede Municipal de Educação, R$ 2.600.292,24, elevando os investimentos, somente da Pasta da Educação, na aquisição de equipamentos e utensílios, de uniformes e de materiais escolares e pedagógicos, para quase R$ 10 milhões, de janeiro de 2021 para cá.

São entregues, nesses dois meses para as unidades, 600 conjuntos de cadeiras escolares infantis e 480 conjuntos juvenis; 450 colchonetes; 360 ventiladores de parede oscilantes; 320 quadros brancos; 280 cadeiras escolares infantis; 260 aparelhos de som; 250 colchões para berços; 230 triciclos; 224 armários de aço; 170 estantes; 170 conjuntos escolares para professores; 160 cadeiras altas de alimentação infantil; 115 cadeiras estofadas fixas; 100 carrinhos de bebês; 70 cadeiras estofadas giratórias para professores; 60 conjuntos refeitórios; 60 impressoras, sendo 25 Ecotank e 35 L3250; 45 caixas de som; 45 berços; 35 batedeiras; 23 fornos e 35 fornos micro-ondas; 35 máquinas de lavar calçada; 35 purificadores de água; 35 longarinas; 30 telefones sem fio; 30 mesas para professores; 25 fogões; 25 roupeiros de aço com 16 portas; 25 enceradeiras industriais; 18 tanquinhos; 15 freezers; 10 bebedouros; 10 arquivos com quatro gavetas cada; e 9 lavadoras de roupas; além dos ar condicionados que já tinham sido entregues anteriormente.

Como são muitos e, além disso, oriundos de vários fornecedores, os equipamentos não chegam todos de uma vez, e são distribuídos às escolas na medida em que vão chegando e de acordo com a demanda de cada unidade. Alguns itens vão equipar as escolas, creches e CMEIs, enquanto outros vão substituir os antigos.

“A previsão é de que a entrega se estenda por pelo menos dois meses”, informou a secretária municipal de Educação, Elisandra Carla Menezes, que acompanhou a entrega dos primeiros itens, no mês passado, e impressionada, ela própria, com a quantidade, apesar de ter chegado apenas uma parte da compra.

Todas as unidades já receberam, por exemplo, os conjuntos de cadeiras escolares, ar condicionados e caixas de som amplificadas, além de material pedagógico, também já entregues anteriormente. Para outras, já foram entregues freezers e armários de aço.

A secretária municipal de Educação, Elisandra Carla Menezes, disse que chegou apenas uma parte dos equipamentos adquiridos pela Pasta e que ainda mais itens chegarão nos próximos dias.

“Na sequência, devemos receber outros itens, como cadeiras para professores, as mesas, mais armários, fogões, micro-ondas e os microssistem. Todas as unidades receberão os equipamentos novinhos. Por isso a nossa previsão é de que essas entregas se estendam até o mês de junho”, estimou.