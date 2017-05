Prefeito de Goianésia Renato de Castro é cassado pela justiça eleitoral

Nessa sentença, tanto Renato de Castro como Carlos Gomes Passos, ficam por oito anos inelegíveis. Haverá recursos para ambos, ao Tribunal Regional Eleitoral que é 2ª instância, caso tenha a manutenção da 1ª instância, o prefeito e o vice-prefeito de Goianésia serão obrigados a deixar os cargos na prefeitura. A decisão do TRE de Goiânia é que definirá o afastamento de Renato e de Carlos. Por enquanto, eles permanecem no cargo para que possam recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral.

DespachoSentença em 09/05/2017 – AIME Nº 93243 Dr. ANDRÉ REIS LACERDAAIME nº:………932-43.2016.6.09. 0074

Protocolo nº:…177.891/2016

Impugnante:.. M P E

Impugnados:. R M de C

Adv. Afrânio Cotrim Virgens Júnior – OAB/GO Nº 20.907

C G P

Adv. Colemar José de Moura Filho – OAB/GO Nº 18.500

Adv. Henrique Magalhães Silva Jacinto – OAB/GO Nº. 41.777

Adv. Stefânia Rodrigues da Silva – OAB/MA Nº 14599

Município:….. Goianésia/GO

SENTENÇA

(…)

III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA, APÓS confirmação por ÓRGÃO COLEGIADO E OU trânsito em julgado, CONSOANTE PREVISÃO NO ART. 224, §3, INCLUÍDO PELA LEI N 13.165/2015:

A) CASSAR OS DIPLOMAS DOS IMPUGNADOS R M DE C e C G DE P, prefeito e vice-prefeito do Município de Goianésia-GO, respectivamente, e, consequentemente, desconstituir o respectivo mandato alcançado com a interferência do abuso do poder econômico e fraude;

B) CONVOCAR NOVA ELEIÇÃO para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do município de Goianésia, pelas razões explicitadas na fundamentação acima, embasada nos arts. 14, §10, da Constituição Federal e 224 do Código E, devendo ser oficiado ao Egrégio Tribunal Regional E de G para designar a data do novo pleito.

Nos termos do art. 1º, I, "j¿, da LC 64/90, caso o presente decisum seja mantido por instância superior (órgão colegiado) OU trânsito em julgado, declaro a inelegibilidade dos impugnados R M DE C e C G DE P pelo período de 08 (oito) anos, contados da eleição anulada (Súmula 19 do TSE).

Entretanto, ad cautelam, para que não se instaure no Município quadro de instabilidade institucional, tendo em vista a necessidade de manutenção dos serviços públicos à população, e tendo em vista a disposição expressa do art. 224, §3, do Código E, os diplomados podem continuar exercendo seus mandatos até a confirmação por órgão colegiado e OU trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 216 do Código E.

Confirmada a sentença ou transitada em Julgada, conforme disposições do texto constitucional pelo princípio da simetria e ante regramento próprio da legislação e, determino ao atual Presidente da Câmara Municipal de Goianésia que assuma interinamente o cargo de Prefeito, tão somente enquanto a Justiça E providencia o novo pleito – que deve se dar de forma célere e conforme os prazos estipulados na lei, de tudo, comunicando-se ao Egrégio Tribunal Regional E.

Remetam-se os presentes autos ao M P E para apuração de eventual delito previsto no art. 350, do Código E ("Caixa 2" ).

Sem custas, em homenagem à cidadania.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se todos os interessados.





Goianésia, 09 de maio de 2017