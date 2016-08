Presos ontem em uma mansão avaliada em R$ 3 milhões no condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, Hellen Bercholina Rodrigues Reis Ramos, de 36 anos, e Fernando Conceição Ramos, de 30 anos já foram denunciados até agora por oito vítimas. De acordo com o delegado que investiga o caso, o prejuízo causado pela dupla ultrapassa facilmente R$ 8 milhões.

Era em um escritório de advocacia de alto luxo no Setor Bueno que o casal, junto com uma advogada, recebia representantes de empresas e pessoas físicas interessadas em quitar débitos bancários. Orientados por um advogado de Santa Catarina que seria o articulador do golpe, os três ofereciam três tipos de títulos: Créditos tributários, cártulas de crédito ou ações bancárias que supostamente poderiam ser usados para saldar a dívida.

O golpe só era descoberto quando os bancos informavam aos devedores que os títulos vendidos pelo casal, em nome do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), e que supostamente permitiriam a quitação dos débitos, já haviam sido utilizados.

Somente uma das vítimas contou para o delegado Alexandre Bruno, titular do 8º Distrito Policial de Goiânia, ter repassado R$ 3 milhões à Hellen. Das oito vítimas catalogadas até agora, duas são de São Paulo e as outras seis de Goiânia.