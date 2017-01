Com muito entusiasmo, o prefeito Luciano Lucena fala da sua satisfação em assumir o seu terceiro mandato. "A felicidade é total, essa terceira vez que assumo a prefeitura de Barro Alto, e isso é Deus e é o povo. Esse é o resultado do carinho que o povo de Barro Alto tem comigo. Então isso prova que eu gosto do povo de Barro Alto e o povo gosta de mim, e isso foi o que fez eu ser o prefeito pela terceira vez. E isso aumenta muito a responsabilidade, porque se você dá pela terceira vez o mandato para uma pessoa, essa pessoa tem que pensar sempre diferente, pensar em ser mais honesto, porque a sociedade brasileira hoje acordou e o Brasil mudou. Os políticos que não se enquadrarem serão presos, e eu não vou dar essa decepção para quem gosta de mim, e não vou dar esse gosto para quem não gosta. Vou trabalhar muito mais e trabalhar para aqueles que mais necessitam.

Luciano também fala sobre as primeiras medidas, que serão tomadas, antes de iniciar os projetos. Para o prefeito, a prioridade são as pessoas carentes. "Primeiro eu tenho que ver qual a real situação da prefeitura, depois vou ir em todos os órgãos da prefeitura, já estive andando em várias creches que estão abandonadas, cuidou muito dos prédios da prefeitura, onde fica prefeito e primeira-dama, e o povo sofrido foi esquecido, principalmente os filhos das pessoas necessitadas. Vou voltar a refazer essas creches e construir mais creches, cuidar da saúde e cuidar das pessoas."

Luciano Lucena (PSDB) assumiu pela terceira vez a prefeitura de Barro Alto, ao lado de sua vice, Adriana Alves (PMDB) em sessão solene na Câmara do município. A posse foi um momento festivo, que atraiu centenas de pessoas ao plenário.