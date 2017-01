Elismar fala da satisfação em ser eleito pelos colegas. "É uma alegria muito grande, primeiro ter sido reconduzido para mais um mandato por quatro anos, e agora essa felicidade se completa com o apoio que tive de 06 vereadores, que confiaram em mim, para me conduzir à presidência no próximo biênio 2017/2018. Estou muito feliz e confiante que iriei conduzir a Câmara da melhor forma possível."

O presidente recém eleito fala sobre o seu cronograma de trabalho. "Nesse dia 02, vou fazer um levantamento, vê como está a parte burocrática e em sequencia estamos à disposição, se o prefeito precisar de imediato algum projeto de urgência, iremos apoiá-lo convocando uma sessão extraordinária, para que ele também possa dar sequencia ao seu trabalho."

Após receber posse, o vereador reeleito em Barro Alto, Elismar Barbosa (PPS) foi eleito o presidente da Câmara, pelo biênio 2017/2018, por 06 votos a 03. A mesa diretora ficou formada também pelo vereador Edson Caetano (PSD), como vice-presidente, a vereadora Lindamar Pacheco (PMDB), como primeira secretária e o vereador Gilmar do Bar (PSC), como segundo secretário.