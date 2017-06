Secretaria de Cultura de Formosa/GO apoia a realização do Projeto Cidades Culturais no município

Com extensas riquezas naturais, culturais e históricas, a cidade de Formasa

(GO) recebe durante todo o ano um considerável número de visitantes em

busca desse patrimônio. Acolher esse público de forma profissional

movimentando os mercados de cultura, turismo e economia é de grande

interesse da Secretária Municipal de Cultura de Formosa. Para isso, ela

está apoiando o Projeto Cidades Culturais, uma realização do Instituto de

Gestão Tecnológica (IGT).

O Projeto chega à cidade, por meio, da Oficina de Gestão Cultural, que

discutirá sobre as oportunidades de crescimento, sustentabilidade e

capacitação dos envolvidos nas áreas de cultura, turismo e economia de

Formosa e região.

A secretária de cultura da cidade, Vera Pereira Couto, diz está

entusiasmada com a realização desse Projeto. “Preparar e capacitar os

nossos agentes de cultura e turismo é de extrema importância. É um tipo de

ação que todos saem ganhando principalmente a população”, argumentou.**

As Oficinas são gratuitas e ocorrem na Câmara Municipal de Formosa, de 22 a

27 de abril, a partir das 9h. (inscrições no site:

www.cidadesculturais.com.br). A secretária falou sobre a importância do

Projeto Cidades Culturais para o município e região. Confira a entrevista:

Projeto Cidades Culturais: Formosa possui extensos atrativos nas áreas de

cultura e turismo. Que dados a Secretaria de Cultura possui sobre esses

setores no município?

A Secretaria de Cultura de Formosa hoje está em fase de catalogação dos

atrativos turísticos e culturais do nosso município. Os turísticos são:

Parque Municipal do Itiquira, Buraco das Araras, Lagoa Feia, Sítio

Arqueológico do Bisnau, Poço Azul, Toca da Onça, Gruta da Jabuticabeira,

Gruta das Andorinhas e outros. Como atrativos culturais temos as lendas,

festas tradicionais (Expoagro, Festa da Moagem, Encontro do Bonito de

Culturas Populares), festas religiosas (Folia do Divino Espírito Santo –

urbana e rural, Folia de Stº Reis, festas juninas), danças regionais

(catira, curraleira, lundu), músicas regionais (moda de viola, sertanejo,

MPB, forró), e resgates culturais (teatro, banda municipal, fanfarras,

tombamento do patrimônio histórico material e imaterial).

Projeto Cidades Culturais: Quais são os projetos envoltos ao crescimento

das pastas de cultura e turismo, que possuem o envolvimento da Secretaria

de Cultura?

Os projetos em andamento são: Reestruturação da Banda Municipal, Companhia

Municipal de Teatro, Artesanato Regional, entre outros. Inclusão de todas

as manifestações e difusão de outras culturas que migram em nosso município

de acordo com o planejamento da Secretaria Municipal de Cultura.

Reconhecimento e valorização dos artistas locais.

Projeto Cidades Culturais: Como é o mercado de trabalho dessas áreas

(cultura e turismo) em Formosa?

O mercado de trabalho turístico e cultural está em crescimento com a

implementação do Sistema Municipal de Cultura e com a nova visão

administrativa, construindo uma vida melhor para todos os formosenses.

Projeto Cidades Culturais: Qual a importância da realização do Projeto

Cidades Culturais no município de Formosa e região?

O Projeto Cidades Culturais em Formosa é de grande importância pois iremos

reforçar nosso empreendedorismo turístico cultural, aprimorando nosso

conhecimentos na formulação legal de nossos projetos.