O diretor de futebol do Goianésia Gustavo Henrique anunciou nesta segunda-feira a contratação de dois jogadores: o atacante Léo Cipriano de 27 anos, que jogou no Goiânia, Rio Verde e no Mamoré, onde foi campeão mineiro módulo II em 2014 e do lateral-direito Pedro, que estava na Tuna Luso.

O meio-campista Nick, que disputou o Campeonato Paulista desta temporada pelo Bragantino será apresentado na próxima quarta-feira.

O Goianésia estreia no Campeonato Brasileiro da Série D no dia 19 de julho, contra o Central, no estádio Luiz Lacerda, em Caruaru, ás 16 horas. O primeiro jogo em casa será no dia 26 de julho, contra o Treze, ás 16 horas, no Valdeir José de Oliveira, em Goianésia.