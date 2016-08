Depois de uma longa negociação, o presidente executivo do Goianésia Gustavo Carvalho confirmou na manhã desta terça-feira (8), o retorno do atacante Nonato para a temporada de 2016. O atacante Nonato é o maior artilheiro da história do Goianésia, com 55 gols. Nonato tem 36 anos e foi o principal artilheiro do Campeonato Goiano nas últimas duas edições.

Nonato começou a carreira nas divisões de base do Tuna Luso. Ainda lá, foi descoberto pelo observador técnico do Bahia na época, Juracy Garrido. Garrido se impressionou com a capacidade que o jovem atacante tinha para marcar gols e levou para a categoria júnior do Bahia. Em seu primeiro Campeonato Baiano de júnior, em 1998, Nonato foi o artilheiro da competição, com 24 gols.

No ano seguinte, ele repetiu a dose, fazendo 18 gols. As boas atuações nas preliminares nas partidas de profissionais na Fonte Nova, fizeram com que a torcida se encantasse com ele e cobrasse sua presença no time principal, o que aconteceria no ano 2000.

Nonato conquistou o Campeonato Baiano 1999 e 2001, goiano 2006, Série C do Campeonato Brasileiro em 2008 e a Copa do Nordeste 2001 e 2002.

O Goianésia estreia no Campeonato Goiano no dia 31 de janeiro, contra o Itumbiara, no Valdeir José de Oliveira, em Goianésia, ás 17 horas.