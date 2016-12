Operação conjunta da PM e da Polícia Civil está realizou um cerco aos assaltantes que explodiram a agência do Banco do Brasil na madrugada desta terça feira, em Niquelândia.

No início da tarde, dois assaltantes foram localizados em um povoado do município de Niquelândia. Foi feito o cerco e houve troca de tiros. A operação ainda está em andamento e a polícia acredita que outros oito assaltantes estão perambulando pela região. Um dos individuo trocou tiros com os policiais do COD e foi baleado e morto. No veículo ainda tinha de 2 a 3 criminosos que conseguiram fugir e entrar no mato.

Para a fuga eles usaram um VW Gol que pode ter sido roubado, já que em Niquelândia eles usaram três caminhonetes para realizar o assalto. O PM, PC e PRF montaram barreiras nas rodovias afim de interceptar esses criminosos que podem estar escondidos em fazendas nas regiões de Quebra-Linhas, Faz Tudo, Rio Vermelho no município de Niquelândia.

Polícia Civil