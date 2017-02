O advogado Idis Paulo de Queiroz, de 70 anos, morreu hoje (26), em Goiânia. Ele foi internado após ser alvejado na cabeça pelo próprio filho, Idis Junior. O crime aconteceu na madrugada de ontem (25) em Jataí . O advogado estava dormindo quando recebeu os tiros. Ele foi inicialmente encaminhado ao Hospital Municipal de Jataí e em seguida transferido para o Instituto do Rim, no Setor Oeste, em Goiânia.





O presidente da seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO), Lúcio Flávio, expressou, por nota, seu pesar e destacou a carreira do jurista. "Sua deixará uma lacuna imensa, difícil de ser preenchida. Os méritos do nobre colega o tornaram uma figura ímpar dentro do Direito em Goiás e não haverá homenagens o suficiente para expressar todo nosso carinho e gratidão". Formado na Universidade Federal de Goiás (UFG), Idis foi um dos fundadores da OAB de Jataí, em 16 de junho de 1979.



Caso



De acordo com o titular da Delegacia Regional de Polícia de Jataí, Marcos Rogério Guerini, Idis Junior usou a arma do pai para cometer o crime. A esposa do advogado estava no quarto no momento do disparo e acionou o socorro. Após efetuar os disparou, Idis Junior ficou na casa e se entregou à polícia. Ele foi autuado por tentativa de homicídio qualificado. A motivação do crime, descrita pelo autor em uma carta, não foi divulgada pela polícia.