Foi baleado no Jardim das Vivendas, Elinaldo Conceição, de acordo com o repórter Ciro José, ele foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e levado para o hospital municipal Sandino de Amorim e está fora de risco de morte. A polícia militar também foi acionada, esteve no local, mas ninguém foi preso. O caso deverá ser investigado pela polícia civil.

De acordo com a equipe médica que atendeu Elinaldo Conceição, ele foi atingido por disparos de arma de fogo quando caminhava pela Rua 12, uma dos projéteis acertou o braço esquerdo e outro a perna esquerda. Um dos disparos atravessou o braço, sem maiores comprometimento, não houve a necessidade de transferência do paciente.

Indagado pela polícia, disse que não têm suspeitos, não sabe que atentou contra sua vida. A polícia militar informou que Elinaldo Conceição foi atingido por disparos de pistola 9 milímetro. A equipe médica ponderou que a vítima teve muita sorte de não atingindo nenhum osso. Elinaldo Conceição, disse que é cidadão de bem, que não tem rixa com ninguém.





Folha de Jaraguá