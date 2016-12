O Grupo Otávio Lage realizou no último sábado (17/12), a

tradicional confraternização de final de ano, para os seus colaboradores das

empresas Vera Cruz Agropecuária, Rádio Vera Cruz (AM e FM), OL Látex e

Palmeiras Empreendimentos Imobiliários. Os familiares dos colaboradores, e a

diretoria do Grupo Otávio Lage também prestigiaram o momento festivo, que contou com

apresentações musicais, além de sorteio de prêmios.

O diretor Ricardo Fontoura ressalta que este foi um bom ano para a empresa, e agradece ao empenho dos colaboradores.

"Graças a Deus tivemos um ano bom, infelizmente não temos poder sobre tudo, então temos que agradecer aquilo que foi bom, que nós fizemos, o resultado das nossas operações foram maravilhosos. Queria agradecer a todos vocês, nossos colaboradores, desejo um bom ano para vocês e suas famílias.

Já o diretor Rodrigo Penna, relembrou a história do Grupo, e prestou homenagem a Otávio Lage. "Queria agradecer a presença de todos, esse ano foi especial, estamos fazendo uma homenagem ao fundador do Grupo, que faz 10 anos que ele nos deixou, mas ficou na empresa a marca do trabalho, da simplicidade e da honestidade e, esse legado ficou para a gente. Além de ser neto, tive o privilégio de ser colaborador do Dr. Otávio Lage e, foi um aprendizado maravilhoso, ressaltou".

Rodrigo também deixou um feliz Natal para os colaboradores do Grupo. "Queria desejar um feliz Natal e ano novo para todo mundo, e agradecer a Deus dessa iluminação que tem nos dado e, que no ano que vem seja igual."