O Secretário de Infraestrutura, Moisés Lino, informa que Avenida Contorno está recebendo um investimento para construção de 800 metros de galerias pluviais: “Estaremos resolvendo um grande problema que é o alagamento na baixada da Avenida Contorno, no Parque Negrinho Carrilho, e principalmente no cruzamento da Avenida Brasil com a Contorno que no período chuvoso acaba prejudicando os moradores e comerciantes da região”.

Moisés Lino ressalta que a construção de galerias pluviais é uma obra complexa e demorada e solicita paciência dos moradores: “A obra de galerias pluviais traz um transtorno grande, é necessário fazer uma remoção de terra e nós pedimos a compreensão da comunidade, a empresa que está prestando o serviço não tem parado mesmo nos dias de chuvas eles estão trabalhando. Gostaria de ressaltar que o transtorno existe, no entanto, o mais interessante é que os benefícios irão ficar e resolver os problemas daquela região”.