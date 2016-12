Policiais da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor, com o apoio do GT3, realizam na terça-feira, 20 de dezembro, operação de combate a pirataria em Jaraguá. Os mandados de busca e apreensão começaram por volta das 6h da manhã em vários endereços de empresários do município. Na parte da manhã já haviam várias pessoas detidas, mas não foram confirmados os nomes dos presos.

O Delegado Webert Leonardo, que já foi titular da delegacia de Jaraguá até 2014, comanda a operação de combate a pirataria. A última vez que policiais da Delegacia de Defesa do Consumidor estiveram em Jaraguá, foi em 07 de março de 2014, quando apreenderam etiquetas de marcas famosas, na época duas pessoas foram detidas.

Nas redes sociais, internautas que apoiam a pirataria, criticam a operação do Governo de Goiás, via Decon e responsabilizam o Governador Marconi Perillo. Eles criticam o fato, que falta efetivo policial na cidade para combater o tráfico de drogas, elucidar os crimes de homicídio e frear a criminalidade (furtos/roubos) que saqueia a cidade, mas que para combater a pirataria que gera emprego e renda para a população, o governo envia dezenas de policiais a cidade.

“Não existiu nos últimos anos, nenhuma mega operação para combater as outras práticas criminosas que existem na cidade, mas para combater a pirataria, o Governo de Goiás envia uma verdadeira força tarefa. Temos que derrubar esse governador na próxima eleição” desabafou um internauta.

Diante da crise econômica que afeta o país e especialmente o setor de confecções, sem a pirataria, muitos empresários avaliam que Jaraguá poderá fechar a portas. “Há milhares de pessoas desempregadas na cidade, sobram centenas de casas para alugar e vender. O comercio está parado, o povo endividado. Os empresários estão com dificuldades para vender e receber. Quem ainda está movimentando alguma coisa é a pirataria. Tudo bem, é ilegal, todos sabem. Mas e os produtos chineses que também são pirateados, tiram empregos dos brasileiros e ninguém faz nada, isso é injusto” disse um empresário, via rede social.

Redação Folha de Jaraguá