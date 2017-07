ZEZÉ DI CAMARGO VISITA A JALLES MACHADO

O cantor Zezé di Camargo, da dupla sertaneja Zezé di Camargo & Luciano, visitou, hoje, 28, a Jalles Machado. Ele foi recebido pela diretoria da empresa, almoçou com os diretores e conheceu as instalações industriais e o processo de produção do açúcar Itajá.



“Muita gente não sabe, mas eu morei em Goianésia aos cinco anos de idade e conheço bem a região. É muito bom voltar a essa cidade e conhecer a Jalles Machado, que é uma das maiores produtoras de açúcar orgânico do mundo, exporta para vários países e é orgulho para os goianos”, afirma.



O diretor comercial Henrique Penna agradeceu ao cantor pela visita. “É uma satisfação receber o Zezé di Camargo aqui na empresa. Ele é uma pessoa que também conhece de negócios. Tivemos a oportunidade de apresentar o nosso processo de produção e os nossos produtos”, explica.