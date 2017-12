Três pessoas ficam feridas após D-10 capotar e parar com as rodas para cima na BR-153

Três pessoas ficaram feridas após se envolverem em um acidente na tarde de último domingo 03 de dezembro, na BR-153, próximo ao Distrito de Jardim Paulista (GO).

De acordo com a PRF, uma caminhonete D-10 seguia pela BR sentido Jardim Paulista quando o condutor perdeu o controle da direção é capotou, o veículo ficou parado de rodas para cima.

No momento do acidente estava chovendo é a pista molhada pode ter favorecido o acontecimento do acidente. A equipe do Samu foi acionada e prestou socorro às vítimas. Três pessoas estavam no veículo.

As vítimas sendo um homem que conduzia a caminhonete e duas mulheres foram encaminhados ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) é não corre risco de vida.

Folha de Jaraguá