A Polícia Civil informou que o grupo de travestis preso nesta terça-feira (20) durante a Operação Divas matou duas rivais em uma disputa por pontos de prostituição, em Goiânia. Outros três crimes são investigados. Ao todo, foram detidas seis travestis e um homem. A líder da quadrilha agia para evitar que novas concorrentes pudessem atuar no Bairro São Francisco, tradicional local de prostituição da capital.



De acordo com o delegado Thiago Martimiano, responsável pelas investigações, o grupo cobrava para que novas prostitutas e travestis trabalhar na região. Como algumas não aceitavam a imposição, começou uma disputa na região.







"Essa líder mantinha uma casa para abrigar as travestis. Quem quisesse morar e fazer programas no local tinha que pagar R$ 50 por dia. Mesmo que se prostituía nas ruas, era obrigado a pagar R$ 30 por dia. Era a 'dona do pedaço'. Começaram a ter algumas desavenças que ocasionaram as mortes", disse o delegado.