Suspeito de homicídio é preso pela Polícia Civil de Goianésia

A Polícia Civil de Goianésia, no dia 18/04/2017, concluiu as investigações referentes aos crimes de homicídio ocorridos no município no ano de 2016, dando cumprimento ao mandado de prisão do único suspeito que ainda se encontrava foragido, solucionando 100% dos crimes de homicídio e latrocínio ocorridos nesta cidade no referido ano.



O suspeito ALECSANDER PAULO BUENO, estava foragido desde a data do homicídio, ocorrido no dia 16/04/2016, quando logo após uma discussão em uma festa no Bairro Jardim Esperança, desferiu um golpe de faca no peito da vítima TALES PEREIRA, a qual não resistiu o ferimento indo a óbito. Com esta prisão a Polícia Civil de Goianésia, efetivamente, deixa a disposição do Poder Judiciário desta Comarca, todos os suspeitos que praticaram homicídio ou latrocínio na região no ano de 2016.