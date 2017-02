Nesta segunda-feira (23/01), numa ação rápida e bem diligente, a Polícia Civil da cidade de Jaraguá cumpriu a prisão temporária de EDVALDO DAMAS DA SILVA (28 anos), vulgo "PICA PAU". EDVALDO é um dos suspeitos da prática do crime de homicídio que vitimou a pessoa de VALDIMIR GOMES DA SILVA, vulgo "CAFÉ".





O crime aconteceu no dia 30 de dezembro do ano passado, na cidade de Jaraguá. As investigações continuam. Acredita a autoridade policial, Glênio Ricardo que, com a prisão de "PICA PAU", novas informações indispensáveis e imprescindíveis podem surgir para auxiliar no deslinde exitoso das investigações.