No mês de janeiro do ano em curso ocorrera um homicídio na cidade que deixou a população assustada. Uma jovem foi encontrada morta, praticamente nua, no meio da rua, com o rosto completamente desfigurado por pedradas e tijoladas. Trata-se da vítima AMANDA DE OLIVEIRA MARQUES. Foi encontrada em local ermo, num loteamento novo na cidade que ainda não foi habitado por completo. Imediatamente, a Polícia Civil de Jaraguá iniciou os trabalhos investigativos. No dia de ontem (01/02/2017), após incansáveis diligências, num trabalho sério e genuinamente investigativo, os policiais civis de Jaraguá conseguiram identificar, qualificar e localizar o autor do brutal homicídio. Trata-se de VALDISON FREITAS MOURA NETO (20 anos de idade). Foi pleiteado junto ao Poder Judiciário pela prisão temporária de VALDISON e foi deferido o pleito. VALDISON foi preso e, em interrogatório, confessou o crime com riqueza de detalhes. Comentou o delegado de polícia Glênio Ricardo: “excepcional o serviço realizado pela Polícia Civil de Jaraguá. Em menos de um mês deu uma resposta satisfatória para a sociedade. Foi um trabalho minucioso, diuturno e que demonstra, mais uma vez, que possuímos excelentes profissionais aqui. Parabéns a todos. Agradeço, também, o apoio incondicional do Ministério Público e do Poder Judiciário que, sensibilizando com a situação, de forma muito célere, deferiram o pleito e foi expedido o mandado de prisão temporária de trinta dias”.

