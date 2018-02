;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;word-spacing:0px;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif”>Por meio de

sua assessoria de imprensa, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou

que as vítimas estão sendo levadas para as unidades de saúde de acordo com a

gravidade do quadro clínico identificado pelas equipes de resgate. Até o

momento, foram encaminhadas 12 vítimas aos hospitais da capital. Sendo quatro

para o Hospital de Planaltina, duas no Hospital do Paranoá, três no Hospital de

Sobradinho e três no IHBDF.

Até o

momento, além das seis mortes confirmadas no local do acidente, um homem morreu

ao dar entrada no IHBDF. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o

valor estimado de vítimas era de 45, contudo, este número não é exato.

Segundo a

PRF, o motorista da carreta foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital de

Formosa/GO para atendimento. O Mais Goiás não conseguiu informações sobre o estado

de saúde do condutor.

O local do

acidente ainda está interditado e um longo engarrafamento se formou. A PRF

orienta que os motoristas optem pelo caminho alternativo que passa pela GO-458,

no entanto, alertam que a estrada não está completamente asfaltada. A

empresa de ônibus e a seguradora do caminhão já providenciariam guincho para

retirada dos veículos da pista.

