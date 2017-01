A Secretaria Municipal de Infraestrutura entregou na manhã desta terça-feira, 23, a duplicação da Avenida Contorno, entre as Ruas 30 e 34, no Nova Aurora. Com a ação, o Governo de Goianésia corrigiu um problema social existente nesse trecho da Avenida Contorno há mais de vinte anos, devido ao transtorno e risco que o estreitamento da via causava aos que ali trafegam ou caminham.

O Secretário de Infraestrutura, Moisés Lino, explica que a ampliação dará mais segurança aos goianesienses, além de ser um sonho antigo dos moradores da região. “nós desde o início da gestão do prefeito Jalles estamos trabalhando para conseguirmos realizar a ampliação desse trecho entre as ruas 30 e 34 e para nós é motivo de muita alegria, pois sabemos dos riscos que esse trecho oferecia aos cidadãos”.

A Avenida Contorno no trecho entre a Rua 30 e Av. Brasil também está recebendo obras de construção de galerias pluviais (para escoamento das águas da chuva), que resolverá um problema antigo na região que é o alagamento das vias.

“Nós já estamos com quase 50% das obras concluídas, esse é um processo demorado, no entanto, nós já finalizamos a instalação das galerias pluviais das duas vias, e no sentido Carrilho/Setor Universitário nós já instalamos a galeria central, agora nós vamos construir um novo asfalto. Após isso, vamos interditar o sentido Setor Universitário/Carrilho e vamos instalar a galeria central e finalizaremos a obra”, explica o Secretário de Infraestrutura Moisés Lino.

As equipes da Secretaria de Infraestrutura seguem trabalhando em ritmo acelerado para que a obra seja entregue a comunidade o mais rápido possível.