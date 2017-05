Programa Goiás na Frente investirá mais de 8 milhões em Jaraguá em parceria com Prefeitura

O Prefeito, Zilomar Oliveira (PSDB), fez uma avaliação positiva do lançamento do Programa Goiás na Frente, realizado na segunda-feira, 15 de maio, para 30 municípios do Vale do São Patrício em Jaraguá. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito enumerou ações em obras e serviços do Governo de Goiás no município que deverão ultrapassar a casa dos 8 milhões de reais até o final de 2018.

SANTA FÉ – 3 MILHÕES: O primeiro recurso garantido, é para a pavimentação do Setor Santa Fé, obra orçada em 3 milhões de reais, que poderá ser licitada diretamente pela prefeitura com recursos do Estado. Segundo o prefeito, dessa forma haverá um acompanhamento em tempo real e irá gerar mais economia para o município. “Toda a documentação já foi aprovada, acredito que nas próximas semanas já tenhamos a liberação dos recursos” afirmou.

PRIMAVERA III – 2 MILHÕES: Através de pedido conjunto do deputado estadual, Nédio Leite (PSDB) e do prefeito Zilomar Oliveira, o Governador Marconi Perillo (PSDB), liberou mais 2 milhões de reais para a pavimentação do Jardim Primavera III. No entanto esse recurso depende de projeto, que será concluído nas próximas semanas para ser enviado ao governo e passara a constar oficialmente na programação do Programa Goiás na Frente. “Estou muito feliz, mas só vou comemorar quando o recurso estiver empenhado e licitado” disse.

O.S HOSPITAL – 1,3 MILHÃO: De acordo com o Prefeito Zilomar Oliveira, no próximo dia 13 de junho, ocorrerá a licitação da O.S (Organização Social) que irá administrar o Hospital Sandino de Amorim. “A empresa que vencer, terá 1 milhão, 340 mil reais mensais para custar e investir na unidade, que terá que passar por uma ampla reforma. E o mais importante, o atendimento será “Porta Aberta” ou seja sem restrições” disse.

LAGO SECO – 1,5 MILHÃO: A Goiás Turismo irá liberar 1,5 milhão de reais para a conclusão do Lago Seco da Vila Isaura. Os recursos estão depositados na Caixa Econômica. O banco reprovou o serviço feito nas gestões anteriores, agora o dinheiro retornará para o município para que seja recomeçada e concluída a obra com outro projeto. “Até o inicio do próximo mês, vamos entregar os projetos para que possamos recomeçar essa obra, ainda esse ano se possível” argumentou.

RESTAURANTE CIDADÃO – 600 MIL REAIS- O Prefeito confirmou que uma equipe da Secretaria Estadual de Cidadania já esteve em Jaraguá e agora será escolhido o local para a instalação do Restaurante Cidadão. O empreendimento tem previsão de investimentos superior a 600 mil reais mensais . “Será servida uma comida de excelente qualidade, com acompanhamento de nutricionista, ao custo de R$ 2,00 por refeição” disse.

ESCOLA DO SÉCULO XXI – O Prefeito Zilomar, disse que já existe o projeto de implantação da Escola do Século XXI, que agora recebeu a autorização do Governador Marconi Perillo, para ser incluída no Programa Goiás na Frente Educação. De acordo com ele, toda a documentação está sendo enviada para Secretaria Estadual de Educação (SEDUCE) “Vamos construí-la no Setor Dhema da Mata, se Deus quiser” frisou. O valor da obra ainda não foi definido.

XCERRADO – Além da liberação da licença ambiental para o Goiases Parapente Clube realizar o XCerrado, entregue pelo próprio Marconi Perillo. O prefeito Zilomar Oliveira também frisou que o Governador autorizou a liberação de um recurso do Programa Pró Esporte, para a competição, que ocorrerá em julho. O valor do apoio será confirmado nas próximas semanas.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO: De acordo com informações de uma revista entregue pela equipe do Goiás na Frente, durante o lançamento em Jaraguá, ainda serão investidos em Jaraguá por administração direta do estado, recursos não especificados para a Ampliação do Sistema de Esgoto, Construção de Uma Quadra Coberta, Reconstrução da GO-427 entre Jaraguá e Itaguaru e a manutenção de outras rodovias estaduais que cortam o município.