O convite do governador Marconi Perillo aos prefeitos eleitos para audiências administrativas no Governo Estadual, antes mesmo da posse em seus municípios, foi elogiado pelos novos gestores de Rio Verde, Paulo do Vale, e Buriti Alegre, André Chaves, ambos do PMDB. Os dois foram recebidos em reuniões na tarde de hoje no Palácio Pedro Ludovico Teixeira.

Em mais uma rodada de audiências com prefeitos cujos mandatos se iniciam em janeiro próximo, o governador Marconi Perillo recebeu na tarde de hoje mais oito futuros gestores municipais: Josemar Saraiva Freire, de Cavalcante (PSDB); Delson José Santos, de Carmo do Rio Verde (PSDB); José Luiz Fernandes, de Rubiataba (PSDB); Patrícia Amaral Fernandes, de Nova Veneza (PSDB); Wisner Araújo de Almeida, de Corumbaíba (DEM); e Moacir Dias Barbosa, de Itauçu (PSDB). No total, até agora, 77 prefeitos foram atendidos por Marconi.

Prefeito eleito de Rio Verde, Paulo do Vale (PMDB), parabenizou o governador por demonstrar a atitude republicana de convidar os novos gestores para audiências. "Agradeço o convite do governador Marconi Perillo por estar aqui hoje conversando conosco. O palanque político já foi desmontado e essa parceria tem que existir. O Governo do Estado tem que estar presente no nosso município", afirmou.

O peemedebista antecipou que apresentou ao governador demandas para as áreas de Saúde e Segurança Pública, além de solicitar recursos para pavimentação asfáltica em rodovias. Segundo ele, a sinalização de Marconi para atender os pedidos foi positiva. "Também convidei o governador para fazer uma visita, para que a gente possa estreitar o relacionamento com o Governo. Firmamos alguns compromissos com o governador Marconi Perillo e hoje saio daqui bem animado", disse.

Também filiado ao PMDB, o prefeito eleito de Buriti Alegre, André Sousa Chaves, elogiou como republicana a atitude do governador de convidar os novos gestores para audiências. "Vamos assumir a prefeitura em um momento que o país vive muitas dificuldades e na nossa cidade não é diferente. Mas temos certeza que o governador, com a austeridade que sempre governou Goiás, com as parcerias com os municípios, e sendo republicano, vai nos ajudar muito a partir do ano que vem", pontuou.

Segundo André Chaves, a sinalização de Marconi para as demandas apresentadas foi positiva. "Trouxemos demandas que sabemos que cabem dentro do orçamento do Estado e o governador nos deixou muito otimistas em atender todas elas", disse o prefeito, destacando que entre as solicitações estavam o pedido de um micro-ônibus para transporte de estudantes da zona rural para a urbana, além de recapeamento asfáltico.

Josemar Saraiva Freire, novo prefeito de Cavalcante (PSDB), entregou ao governador o total de dez ofícios administrativos solicitando parceria do Governo de Goiás. Ele se declarou entusiasmado com a atenção o governador em atendê-los: "A reunião foi excelente. Nós ficamos muito honrados por morarmos em um município pequeno e termos sido convidados pelo governador. Isso comprova o comprometimento do Governo Estadual com o desenvolvimento dos municípios".

Delson José Santos, de Carmo do Rio Verde (PSDB), também comemorou a audiência de hoje. "A reunião foi muito importante. É o momento que nós temos para transmitir os problemas que nós vivemos nos municípios e o governador está sensível em nos ajudar", ressaltou.

Delson destacou que o governador garantiu que encaminhará investimentos para a cidade provenientes dos recursos da venda Celg D. "Tenho certeza que nossa gestão vai ser muito positiva com a ajuda significativa do governador, que está sensível a nos ajudar. Sem a ajuda do Governo, é difícil para os municípios fazer uma boa gestão", disse.

José Luiz Fernandes, prefeito eleito de Rubiataba (PSDB), ressaltou que o governador foi "muito solícito" ao abrir as portas do Palácio Pedro Ludovico Teixeira para Rubiataba. "Nós sempre fizemos uma boa parceria com o governador e dessa vez tenho certeza que não vai ser diferente. Marconi sempre foi o maior governador municipalista que já existiu em Goiás. Ele está sempre ouvindo os prefeitos, as lideranças. Sabe governar e tem responsabilidade com os municípios de todo o Estado, independentemente de partidos", elogiou.

Patrícia Amaral Fernandes, prefeita eleita de Nova Veneza (PSDB), também aproveitou a audiência para apresentar as principais reivindicações da cidade. Ela avaliou como proveitosa a receptividade do governador: "A reunião com o governador foi excelente. Como sempre, ele foi municipalista e atendeu a gente com muito carinho. Nós despachamos as prioridades para nosso município e o governador fez o compromisso de nos atender dentro das possibilidades do Governo".

Em sua primeira audiência com Marconi, Wisner Araújo de Almeida, eleito em Corumbaíba (DEM), solicitou parceria para a construção de um novo hospital para o município e agradeceu a prontidão do governador em atender o pedido. "Foi muito positiva a audiência, agradeço muito a recepção do governador. Apresentamos uma reivindicação e fomos atendidos. O Governo vai nos atender com parte dos recursos. É um governador estadista, inteligente e se preocupa com os municípios. Estamos muito satisfeitos", salientou.

Após a audiência, Moacir Dias Barbosa, novo prefeito de Itauçu (PSDB), também destacou o perfil municipalista de Marconi. "O governador é municipalista, sempre atende os prefeitos. Ele está sempre à frente, não é à toa que está em seu quarto mandato. Não só os municípios goianos, mas o Brasil tem que se espelhar no que é feito em Goiás", disse.