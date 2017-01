Irritado com o suposto boicote, Veículos deu uma arrancada e denunciou que, na campanha, Castro teria comandado uma operação de “compra de votos”. A denúncia passou para as mãos da Justiça Eleitoral, que tende a pedir o afastamento de Castro — por uso de caixa 2 —, que fez uma campanha tida como cara para os padrões da oposição à família dos ex-prefeitos e irmãos Jalles Fontoura e Otávio Lage Filho.

O vice-prefeito de Goianésia, Carlos Veículos, promete retirar todo o combustível da gestão do prefeito Renato de Castro, do PMDB. Ao montar o secretariado, Castro teria agido como “ditador”, na acepção dos adeptos de Veículos. Os aliados deste foram excluídos dos principais postos.

http://afolhadovale.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Carlos-VeC3ADculos-4.jpg

http://afolhadovale.com.br/wp-content/uploads/2017/01/Carlos-VeC3ADculos-4-300x300.jpg

Capa

O vice-prefeito de Goianésia, Carlos Veículos, promete retirar todo o combustível da gestão do prefeito Renato de Castro, do PMDB. Ao montar o secretariado, Castro teria agido como “ditador”, na acepção dos adeptos de Veículos. Os aliados deste foram excluídos dos principais postos.Irritado com o suposto boicote, Veículos deu...