PREFEITO CASSADO, RENATO DE CASTRO ESBANJA DINHEIRO DA PREFEITURA COM TÁXI AÉREO

O prefeito de Goianésia Renato de Castro (PMDB), que foi cassado no início do ano, por irregularidades durante sua campanha eleitoral, além de ser muito criticado por não investir nas áreas primordiais, como saúde e educação, contratou um jatinho para levá-lo a Brasília. O empenho da nota para a locação é no valor de R$ 5.300,00.