Policia Civil apreende roupas falsificadas em Jaraguá

Após solicitação formal do Ministério Público da comarca de Jaraguá, com a finalidade de averiguar denúncia anônima de que na cidade, a pessoa conhecida, vulgarmente, como Jodeir estava comercializando roupas falsificadas, a Polícia Civil, mediante determinação do Delegado Regional, Dr. Marco Antônio, passou a diligenciar no sentido de averiguar as informações. Com base em relatório policial, o Delegado de Polícia, Glênio Ricardo, representou pela busca e apreensão e o pleito foi deferido pelo Poder Judiciário. No último dia 26, com o apoio incondicional dos policiais civis de Goianésia, foi cumprida a ordem judicial.