Polícia prende dois homens por tentativa de estelionato em Jaraguá

No início da tarde de ontem (05/12/2017), a Polícia Civil de Jaraguá recebeu a informação de que três indivíduos estavam em um cartório, no centro da cidade, tentando transferir um lote e estavam em atitude suspeita. De imediato, os policiais civis deslocaram até o cartório e conseguiram deter dois deles.

O terceiro, ao perceber a chegada dos policiais, empreendeu fuga em alta velocidade em um veículo Hyundai/Tucson, de cor preta. Os dois indivíduos que foram detidos são da cidade de Águas Lindas. Um deles, o *FERNANDO CLÁUDIO DA SILVA*, apresentou uma CNH falsa em nome de CLEIDNEI LOURENÇO DE MEDEIROS. O outro, que o acompanhava, identificado como *CRISTOPHERIR SANTANA FIGUEIREDO* fingiu ser o comprador do lote. Considerando que o terceiro tinha empreendido fuga no veículo Tucson, a Polícia Civil solicitou o apoio da eficiente e parceira Polícia Militar, a qual, de imediato, passou a fazer o patrulhamento no sentido de encontrar o tal veículo. Minutos depois a Polícia Militar conseguiu encontrar a Tucson e deter o condutor. Trata-se de *DIEGO FILIPE SILVA BARBOSA*. DIEGO também é da cidade de Águas Lindas.