Polícia Civil de Goianésia prende pequeno traficante das baladas

A Polícia Civil de Goianésia, no início de noite desta sexta-feira, 03, tirou de circulação RAFAEL PEREIRA DE SOUZA, o vulgo "RAFA", 23 anos, visto que o suspeito foi flagrado comercializado unidades de drogas sintéticas do tipo ecstasy, sendo que após busca minuciosa na residência de RAFA, os policiais civis encontraram e apreenderam no telhado da residência porções de cocaína do tipo "escama de peixe" e comprimidos de ecstasy, várias munições de calibre 380 e 38, além de uma "touca ninja" embalagens que seriam utilizadas para embalar porções de cocaína. RAFA era considerado um pequeno traficante bastante esperto devido ao fato de portar apenas pequenas porções de drogas, pois caso fosse abordado, não seria caracterizado como traficante, e sim usuário, porém após várias abordagens esta artimanha não deu certo e ontem RAFA caiu nas garras do GENARC, que já o monitorava e conseguiu coletar provas que o classificava como traficante . RAFA portava consigo pequenas unidades de ecstasy quando frequentava festas promovidas por alunos da faculdade, bem como, outras resenhas( festas), oferecendo ecstasy para os frequentadores destes locais a R$35,00 a unidade.

Vale ressaltar que em Goianésia há dois anos o consumo de drogas sintéticas aumentaram de forma acentuada principalmente entre adolescentes entre 14 e 20 anos e de alguns universitários da cidade. Porém de acordo com os investigadores do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos de Goianésia, há uma dificuldade para identificar os grandes fornecedores, vistos que os atuais traficantes desse tipo de drogas só as adquirem pequenas quantidades em um tipo de consórcio onde vários traficantes adquirem para revender e outra parte para consumirem em festividades também denominadas de "rock". Nestas festas o consumo de drogas e bebidas alcoólicas facilitam a prostituição dos adolescentes que tem como consequências abandono dos estudos, gravidez indesejadas e principalmente a dependência química entre outras.

Como de praxe RAFAEL foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso permitido, estando à disposição da justiça local.