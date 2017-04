Polícia apreende menores com drogas em Artulândia

Durante realização de abordagens de rotina, inicio da noite de ontem na barreira de fiscalização fixa da Go 080 km 139 próximo ao distrito de Artulândia, a equipe de policiais formada pelo Sub TEN Ribeiro, Sgt Jacqueline, Sgt Praxedes e Sgt Dorismar, fizeram a prisão de 02 maiores e apreensão 02 menores de idade que portavam no interior de um veículo Ford Ecosport de cor preta, 506 gramas de pasta base de cocaína que abasteceria a cidade de Goianésia. Todos os detidos são da cidade de aparecida de Goiânia e juntamente com o veículo ficaram a disposição da autoridade de polícia judiciária competente.