Quatro homens foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite desta segunda-feira (26) em Goiânia em ação realizada pela Polícia Militar, através do 28º BPM, GRAer e Agência Prisional, em operação integrada com a Polícia Federal e com a Força de Segurança Pública da Bahia. Os detidos são suspeitos de integrar uma organização criminosa responsável pela explosão dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil do Jardim Novo Mundo, no último dia 20.





Os suspeitos foram encontrados em residencias nos setores Jardim Novo Mundo, Forte Vile e Sudoeste, em Goiânia. Entre os presos, dois eram foragidos da justiça: Paulo Vítor Silveira Lemos, 24 anos e Bruno Borges dos Reis, 29 anos. Os outros detidos foram Marcos Anderson Alves, 23 anos, Paulo Sérgio Nascimento, 18 anos e o menor J.M.C.D.C, de 17 anos.



A polícia ainda apreendeu com os suspeitos um veículo GM/ Cobalt clonado, os objetos usados na ação, além de três tubos de metalon, 48 rojões e 10 pavios, com os quais seriam preparados mais três explosivos.







Aos policiais, os homens confessaram a ação criminosa realizada no dia 20 no Jardim Novo Mundo e ainda disseram que estavam planejando mais explosão na agência do Banco do Brasil no Setor Papilon Parque, em Aparecida de Goiânia. O local, inclusive, já havia sido analisado pelos suspeitos com a orientação de Marcelo António Marques Pereira, 40 anos, que está preso, mas ainda assim coordenava a quadrilha.



Segundo a PM, Marcelo ensinava os suspeitos, através do aplicativo WhatsApp, sobre como fabricar os explosivos e praticar o crime. Ele foi detido pelos Agentes da Agência Prisional e seu aparelho celular também foi apreendido.







Todos os objetos aprendidos e os homens presos foram Central de Flagrantes, onde foram autuados.