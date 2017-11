Naturalis conquista mais uma edição do Prêmio Mérito Lojista

Pela sétima vez, a Farmácia Naturalis conquistou o Prêmio Mérito

A farmácia Naturalis conquistou, pela sétima vez, o

reconhecimento público por meio do Prêmio Mérito Lojista. A edição de 2017 da

premiação aconteceu no dia 28 de outubro último, no Salão de Eventos “ Governador

Otávio Lage”, com a presença de várias autoridades políticas, classistas e

convidados dos homenageados. A Naturalis venceu na categoria “Farmácia de

Manipulação”.

Os vencedores do Prêmio Mérito Lojista são apontados através de

pesquisa especializada, revelando as empresas mais lembradas pelo público

goianesiense. É uma grande festa daqueles que empreendem no segmento varejista

da região.

“A Naturalis agradece a população de Goianésia por ter sido

lembrada nas sete edições do Prêmio Mérito Lojista em Goianésia. Isto é fruto

de um trabalho de equipe cujo maior compromisso é a promoção da saúde e do bem

estar das pessoas”, destacou a empresária e farmacêutica Rosa Maria de Brito

Steckelberg, que recebeu o recebeu o prêmio acompanhada por colaboradores da

empresa.

Sobre a Naturalis

A Farmácia Naturalis iniciou as suas atividades em Goianésia no

ano de 1989. Foi pioneira em seu segmento de atuação no Município e no Estado.

Inicialmente, funcionou em um imóvel alugado na Avenida Goiás, próximo à Praça “Laurentino

Martins”.

No ano final do ano de 2001, a Farmácia Naturalis inaugurou a

sua sede própria, também na Avenida Goiás, projetada não apenas para atender as

exigentes normas e padrões da Vigilância Sanitária mas, sobretudo, para

proporcionar um ambiente humanizado de atendimento aos clientes e parceiros e

um local de trabalho adequado, seguro e aprazível para os colaboradores da

empresa. Com a nova sede, vieram também mais investimentos em tecnologia e

inovação. Tudo isso em uma bem montada estrutura física, com área construída de

500 metros quadrados.

Desde o seu início, a Naturalis implanta programas de Qualidade.

A farmácia integra o maior programa de qualidade do segmento magistral, o

SINAMM – Sistema Nacional de Aperfeiçoamento e Monitoramento Magistral –

desenvolvido pela Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag).

Ao longo de sua trajetória, a Naturalis busca atuar com

responsabilidade social, interagindo com a comunidade através de cursos e

palestras educativas e apoio a ações sociais, culturais, ambientais e de

promoção da saúde e bem estar.