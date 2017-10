Mulher embriagada se envolve em acidente em Jaraguá

Uma mulher de 37 anos envolveu-se em um acidente na BR-153 na noite deste sábado (7), em Jaraguá. Ao ser atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Corpo de Bombeiros, ela, que estava alcoolizada, agrediu moralmente os agentes públicos.

O caso começou quando um VW Golf, com placas de Jaraguá, adentrou na área da Unidade Operacional local da PRF. O veículo teve um dos pneus dianteiro estourado e a buzina acionada. Atendida, a condutora alegou que estava sentido fortes dores no peito.

A senhora, que estava com o banco levemente inclinado e não usava o cinto de segurança, recebeu o primeiro atendimento pela PRF. Logo em seguida, por resgatistas do Corpo de Bombeiros.

Enquanto era atendida no interior da unidade de resgate, ela afirmou ter ingerido cervejas e que bebeu durante boa parte do dia em Jaraguá. No entanto, ela se recusou a fazer o teste do etilômetro e passou a xingar os agentes.

Ao ser encaminhada ao hospital local, ela arrancou o colar cervical, desceu do veículo, continuou ofendendo aos agentes e saiu pela rua tomando rumo ignorado. O veiculo ficou retido na Unidade Operacional local e não consta como propriedade da mulher. No interior do carro foi encontrada uma lata de cerveja vazia.

A senhora foi autuada por embriaguez ao volante, pela não utilização do cinto de segurança e por não portar CNH, apesar de ser habilitada.

Fonte: Mais Goiás