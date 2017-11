MORRE PRESIDENTE DO GRUPO OTÁVIO LAGE

de

Ricardo teve sua trajetória profissional marcada pela atuação nas empresas do Grupo. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, iniciou sua carreira com a criação da empresa de construção civil Siqueira Biagioni Ltda, em Belo Horizonte-MG, onde trabalhou até 1978. Nesse mesmo ano, retornou para Goianésia-GO, com o objetivo de atuar nos empreendimentos liderados pela família. Assumiu a diretoria da Planagri Empreendimentos Agropecuários Ltda, uma empresa do ramo de sementes. Em 1979, com a criação da Vera Cruz Agropecuária, outra empresa do Grupo Otávio Lage, foi nomeado diretor e, desde então, participou ativamente de todos os negócios do Grupo, do qual era presidente. Foi diretor-presidente da Jalles Machado entre 2006 e 2008 e era presidente do Conselho de Administração da empresa desde 2006.

Faleceu hoje por volta das 09 horas, o diretor-presidente da Vera Cruz Agropecuária, da Rádio Vera Cruz, do Conselho administrativo da Jalles Machado e presidente do Grupo Otávio Lage, Ricardo Fontoura de Siqueira, por falência múltipla de órgãos, após dar entrada ontem na UTI, no hospital em Goiânia. Ricardo, é filho do ex-governador de Goiás, Otávio Lage de Siqueira e irmão do ex-prefeito e presidente da Saneago, Jalles Fontoura e do diretor-presidente da Jalles Machado e presidente da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do EstadoGoiás (ADIAL), Otávio Lage de Siqueira Filho.