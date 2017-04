Marconi realiza o sonho da casa própria de 500 famílias de Goianésia

O titular da Secretaria de Meio Ambiente e Cidades (Secima), Vilmar Rocha, no ato representando o governador Marconi Perillo, liberou R$ 1,7 milhão para a segunda etapa da construção de casas para 500 famílias de Goianésia (Jardim Cerrado) por meio do programa Cheque Mais Moradia. Foi entregue também um Cheque Mais Moradia, modalidade Comunitário, para a ampliação do Centro Social, da Diocese de Goianésia. A solenidade foi realizada nesta quinta-feira (6), no Colégio Estadual Luiz Gonzaga, onde os estudantes receberam uma quadra poliesportiva coberta.

Ao lembrar da crise econômica que atingiu o Brasil mais fortemente em 2015 e 2016, Vilmar destacou que "o governador Marconi Perillo foi inteligente ao fazer as reformas necessárias e a contenção de gastos para manter o pagamento dos servidores em dia e os serviços essenciais à população. Nós nos preparamos e agora, felizmente, estamos aqui anunciando obras que serão concluídas, todas até 2018". O secretário se comprometeu a trazer mudas de plantas do Cerrado para serem plantadas em todas as 500 casas do Jardim Cerrado.

As obras de construção das 500 moradias teve início em julho do ano passado, com previsão de entrega até 2018. Esta é a segunda liberação de recursos do Cheque Mais Moradia efetuada pelo Governo do Estado. "Não entregamos os cheques para todas as 500 famílias porque algumas estão devendo a documentação que comprova o andamento da obra", lembrou o presidente da Agehab, Luiz Stival.

Foram entregues 341 Cheques Mais Moradia, fruto de parceria da Agência Goiana de Habitação (Agehab) com a Prefeitura. Na primeira etapa foram investidos primeira R$ 2,5 milhões. A contrapartida em Cheque Mais Moradia é de R$ 20 mil por unidade habitacional. "Nós vamos levar água tratada para 100% das casas do Jardim Cerrado, e vamos construir também a rede de esgoto", anunciou o presidente da Saneago, Jalles Fontoura.

Divino Soares e sua esposa, Edna Pinto Ribeiro, comemoraram o recebimento do Cheque Mais Moradia. "Eu sou pedreiro e a renda que tenho não é suficiente para pagar aluguel e ainda sustentar o nosso filho que ainda é bebê. Nós estamos felizes demais e agradecidos porque com a casa pronta vai sobrar dinheiro para fazermos outras coisas. A vida vai ficar mais tranquila", relatou Divino Soares. Da solenidade participou também o prefeito Renato de Castro (PMDB).