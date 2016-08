Governador vai investir em mais obras públicas e finalizar as que já estão em andamento

Mesmo com a crise que assolou o país no ano de 2015, o governador Marconi Perillo (PSDB) não deixou que os investimentos na área de infraestrutura ficassem de lado. O Banco do Brasil liberou uma nova parcela de empréstimo no valor de R$ 400 milhões. Esse valor vai ser direcionado para mais obras que gerarão comodidade ao cidadão goiano.

Só no ano de 2015, foram construídos 221 quilômetros de rodovias e 663 reconstruídas. O recurso disponibilizado para o estado vai ser utilizado na conclusão da duplicação das GOs 080 no trecho entre Goiânia e São Francisco de Goiás e 070 entre Goiânia e Cidade de Goiás. Além das rodovias, o Centro de Excelência do Esporte, o Sistema Produtor Mauro Borges, o Centro de Referência em Dependência Química (Credeq) de Aparecida de Goiânia e o Presídio de Anápolis.

OBRAS

Para a inauguração do Centro de Excelência falta apenas a conclusão da arena e o Laboratório do Esporte. O espaço, que será referência em eventos esportivos e na formação de atletas, deverá ser administrado por uma Organização Social (OS). A construção deverá ser entregue até junho deste ano.

Atualmente, o centro está 92% concluído. A obra é composta pelo Laboratório de Capacitação e Pesquisa, alojamento para os atletas (150 masculino e 150 feminino), refeitório, auditório para 200 pessoas, 14 salas de aula, academia e quadras de treinamento. Além disso, possuí um Parque Aquático e o novo Estádio Olímpico. O investimento da obra está previsto em R$ 130 milhões. Com o novo centro, o estado vai investir na formação de atletas em várias modalidades.

O trecho da rodovia entre Goiânia e Mossâmedes está avançado e a conclusão está dependendo apenas do fim do período chuvoso. O trecho que liga o trevo do município e a Cidade de Goiás também vai receber obras. A licitação já está pronta e o lançamento oficial deve ser na inauguração da obra em finalização.

Além disso, o estado vai investir na finalização da duplicação da GO-080. A obra vai ajudar no aumento do turismo em Pirenópolis e lagos da Serra da Mesa, em Uruaçu.

A obra dos 65,28 km de duplicação já está 67% concluída. O investimento de R$ 160 milhões vai garantir uma malha rodoviária de qualidade e nova iluminação. Para finalizar, falta o trecho entre São Francisco de Goiás e entroncamento com a BR-153.

Essa é uma das maiores obras de Marconi Perillo desde o início do seu governo. A GO-080 também vai ganhar um viaduto no cruzamento da Avenida Perimetral Norte que está com 92% da execução concluída. As intervenções receberão investimentos totais de R$ 30,1 milhões.

A obra do Sistema Produtor Mauro Borges está em fase final. O sistema é considerado a segunda etapa da obra do complexo de abastecimento, cuja primeira fase (construção da Barragem do Ribeirão João Leite), foi concluída em 2009. De acordo com a Saneago, esta segunda etapa deverá ficar pronta até junho de 2016.

O Sistema recebeu investimentos de R$ 336,6 milhões, sendo R$ 62,8 milhões contraídos junto ao BNDES, R$ 88,2 milhões do Governo Federal e R$ 185,6 milhões da Saneago.

Para 2016 estão previstas:

– Conclusão da duplicação da GO-080, entre Goiânia e São Francisco de Goiás, incluindo o viaduto no acesso ao Goiânia 2;

– Conclusão da duplicação da GO-070, entre Goiânia e Cidade de Goiás;

– Conclusão do Centro de Excelência do Esporte;

– Conclusão do Sistema Mauro Borges;

– Conclusão do Credeq de Aparecida de Goiânia;

– Presídio de Anápolis;

O valor total do investimento é de R$ 350 milhões

Obras entregues em 2015:

Construção de 220,7 quilômetros de rodovias:

• Duplicação da GO-403 – 13 km;

• GO-173, Britânia-Aruanã – 38,26 km

• GO-213, Ipameri-Campo Alegre – 56,26 km

• GO-230, Goianésia-Cirilândia – 28,8 1 km

• GO-230, Cirilândia-Rianápolis – 19,32 km

• GO-324, Jussara-Jacilândia – 29,08 km

• GO-239, Alto Paraíso de Goiás-São Jorge – 36 km

Reconstrução de 663,6 quilômetros de rodovias:

• GO-060, Nazário-Firminópolis – 46,8 km

• GO-060, Trindade-Turvânia-Nazário-Santa Barbara, 43,00 km

• GO-116, Formosa-Salto do Itiquira – 32,8

• GO-244, Porangatu-Novo Planalto – 51,01 km

• GO-244, São Miguel do Araguaia-Novo Planalto – 76,06

• GO-547/GO-225, Santo Antônio do Descoberto-Águas Lindas de Goiás-Cidade Eclética – 32,3 km

• GO-241, Formoso-Campinaçu-Minaçu – 111,2 km

• GO-237, Uruaçu-Niquelândia – 89,3 km

• GO-221, Caiapônia-Palestina de Goiás-Iporá – 106 km

• GO-230, Mimoso-Padre Bernardo – 18,1 km

• GO-431, Entroncamento da BR-153-Pirenópolis – 27,03 km