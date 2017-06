Marconi entrega R$ 8,37 milhões em obras e benefícios em Barro Alto: "O Goiás na Frente foi planejado e é executado pensando nas pessoas", diz

O governador Marconi Perillo foi recebido com festa hoje no município de Barro Alto, distante 245 km de Goiânia. Requisitado para fotos, cumprimentos e agradecimentos pelos benefícios levados pelo governo estadual, Marconi entregou 70 casas. As moradias – 40 no setor Morada Nova e 30 no distrito de Sousalândia – foram construídas pelo governo estadual, com investimentos no valor de R$ 2 milhões e 200 mil. Destes, R$ 1 milhão com recursos diretos do Estado, pelo Cheque Mais Moradia, e o restante proveniente do governo federal.

Por meio do Programa Goiás na Frente, o governador assinou convênio com a prefeitura para construção de novas unidades habitacionais, no valor de R$ 2 milhões e mais R$ 800 mil para obras de infraestrutura. Com os recursos, serão construídas outras 100 moradias. Outras 78 casas serão entregues à população através de convênio com a Caixa Econômica Federal. "Através do governador Marconi, Goiás realiza hoje o maior programa habitacional da sua história, demonstrando o que Goiás, com Marconi e José Eliton, é capaz de fazer com um governo municipalista", afirmou em discurso o presidente da Agehab, Luiz Stival.

Acompanhado pelo vice-governador, José Eliton, e pelo prefeito, Luciano Lucena, Marconi assinou ordem de serviço para conclusão das obras da Escola Padrão Século XXI, que receberá investimentos de R$ 3 milhões 370 mil, por meio do Programa Goiás na Frente. "O Goiás na Frente foi planejado, estruturado e é executado voltado para cada município, para cada região do Estado, para cada cidadão. Por isso estamos trabalhando em parceria com os municípios", afirma o governador.

O prefeito elogiou o Programa , ao comparar a administração de Marconi Perillo com a gestão dos maiores estados do Brasil como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. "Nesses Estados o que se vê são greves, funcionários sem receber, a população sem benefício nenhum, a saúde um caos. Enquanto isso, nosso Estado é o que mais cresce na federação brasileira", apontou.

"Somos gratos pelos recursos, governador. O senhor é um homem predestinado. Deus colocou o senhor na história de Goiás. O senhor vai brilhar não só em Goiás, mas no Brasil", declarou Luciano Lucena.

Coordenador geral do Programa Goiás na Frente, o vice-governador José Eliton destacou a abrangência do programa. Falou também da satisfação em fazer parte de um governo realizador. 'Só faz sentido participar da política para construir algo para melhorar a vida das pessoas. O Programa Goiás na Frente foi pensado para executarmos as grandes obras, como rodovias duplicadas, como o Hospital de Uruaçu, colégios, obras estruturantes. Mas também para ajudar a quem precisa, apoiar as famílias mais carentes com a construção de casas".

Marconi elogiou o prefeito Luciano Lucena por ter lançado, durante a solenidade, o Cartão Amigo, uma espécie de "Renda Cidadã municipal". "Cumprimento o senhor pela sensibilidade aos mais carentes, aos mais pobres. É uma deferência às pessoas mais necessitadas. Em 1999, lancei o Renda Cidadã, a Bolsa Universitária, o Cheque Moradia, e muitos outros programas – todos eles voltados para as famílias, às pessoas mais necessitadas", lembrou Marconi.

"Se hoje estou aqui pela quarta vez como governador certamente é porque houve reconhecimento de Deus pela atenção que tivemos em relação aos mais necessitados", afirmou Marconi, dirigindo-se ao prefeito, que está no terceiro mandato. "Quem constitui governos é Deus. E se Ele nos constituiu tantas vezes é porque continuou acreditando na nossa boa fé, em nossa boa ação", completou.