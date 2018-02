Marconi entrega percorrendo a pé a nova Rodovia Estadual GO-480 entre Santa e Isabel e Cirilândia: "Esta obra é a realização de um dos grandes sonhos dos goianos"

;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial”>O governador Marconi Perillo e o vice-governador, Zé Eliton inauguraram, com uma grande caminhada, a construção da Rodovia GO-480 entre o município de Santa Isabel e o distrito de Cirilândia. O governador, o vice, a prefeita Cássia Dourado (DEM), parlamentares e lideranças da região percorreram 8 quilômetros dos 12,92 quilômetros de extensão do trecho, que completa a integração rodoviária entre Goianésia e Rialma/Ceres, encurtando a distância da região a Pirenópolis e a Brasília.

"Estamos cumprindo o compromisso firmado com a população do Vale do São Patrício, realizando um sonho histórico e entregando mais essa obra estratégica para o desenvolvimento de Goiás", disse Marconi, ao iniciar a caminhada. "Fazer a estrada foi difícil; a caminhada é a parte mais fácil. Quando falei que ia a pé não foi só para fazer ginástica. Era pela importância da estrada. A partir de agora, outras pessoas poderão fazer esse trajeto à pé, de bicicleta. Era longe sem asfalto, agora ficou perto". Salientou que a caminhada "vai coroar de êxito a magnífica obra que foi realizada. Ela interliga a região toda".

Com a inauguração desta quinta-feira, o governador Marconi Perillo resgatou dois compromissos feitos com a população de Santa Isabel: inaugurar a obra no começo deste ano e marcar a data com uma caminhada entre a cidade e o distrito. "Estou aqui resgatando o compromisso que fiz com as lideranças políticas e o povo de Santa Isabel de ir a pé quando da inauguração da rodovia até Cirilândia", anunciou. Marconi disse que a pavimentação da rodovia "era o sonho de muitas gerações. Estamos cumprindo com nossa palavra". A pavimentação dos quase 8 quilômetros custou R$ 10,6 milhões aos cofres públicos estaduais.

O governador disse ainda que em breve retornará à região para inaugurar várias outras obras. "Ainda vamos voltar em Jaraguá, em Carmo do Rio Verde, em Goianésia, Pirenópolis, Ceres e outras cidades da região para inaugurarmos mais obras". Ao final de seu pronunciamento agradeceu a Deus pelo momento e reafirmou sua confiança de que o vice-governador, Zé Eliton, "que tem sido irmão nessa jornada de fazer um grande governo em Goiás", fará uma administração empreendedora. "Tenho segurança da competência dele. Todos nós estaremos apoiando o seu governo", garantiu.

O governador Marconi, o vice, Zé Eliton e a prefeita Cássia Dourado lideraram a comitiva que fez o percurso à pé entre Santa Isabel e Cirilândia. Além de deputados, assessores do governo e lideranças políticas de toda a região, pelo menos 300 pessoas acompanharam a comitiva. No encerramento da programação, depois da caminhada e falando à população de Cirilândia, o governador dirigiu-se aos jovens. "Quando vocês, jovens, tiverem minha idade, 54 anos, vão se lembrar desse dia histórico para sua cidade".