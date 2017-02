Ao receber nesta sexta-feira os prefeitos de Urutaí, Uirapuru e Santa Cruz de Goiás, o governador Marconi Perillo atingiu a marca de 210 cidades atendidas, numa maratona que se iniciou em novembro do ano passado. Nas três audiências, solicitou a cada um dos prefeitos que apresentassem as demandas mais urgentes da população. ""Governar é fazer escolhas e eleger prioridades, e as demandas dos municípios sempre tiveram e terão nossa total atenção", afirma governador.

O primeiro a ser recebido foi o prefeito de Urutaí, Ailton Marques de Oliveira (PR), que estava acompanhado do deputado estadual Gustavo Sebba (PSDB) e a bancada de vereadores da cidade. Entre os pedidos, além do convênio para reconstrução da valha viária da cidade, a doação de um microônibus para transporte escolar e construção de casas populares.

"Se for por conta disso o senhor será um bom prefeito", brincou o governador na audiência. Ailton Marques elogiou o gesto do governador de despachar diretamente com os prefeitos, porque segundo ele isso faz "uma grande diferença". "Os municípios estão enfrentando grandes dificuldades. O apoio do governo estadual é fundamental", avaliou.

Na audiência seguinte, Marconi recebeu a comitiva de Uirapuru, liderada pelo prefeito Ailton Neri de Amorim (PSDB), também conhecido pelo apelido de Bila. O prefeito solicitou apoio do governo do Estado para construção de casas populares, recapeamento de ruas e, a principal reivindicação, a pavimentação da GO-156, que liga Uirapuru a Mundo Novo. Em todos os pedidos recebeu o aval do governador.

"Vamos assinar o convênio para o asfalto e a rodovia é uma prioridade", disse Marconi, ao adiantar que serão usados recursos da privatização da Celg para realização da obra. "O governador é municipalista. A recepção que ele faz aos prefeitos é de suma importância", disse Bila. Na audiência, Marconi também destinou recursos para a reforma do hospital e construção de casas populares.

O mais jovem prefeito do Estado, Mateus Félix Lopes (PRTB), de Urutaí, levou ao governador pedido para que em 27 de agosto, data do aniversário da cidade, o governador despache na cidade, em homenagem àquela que já foi capital de Goiás, criada como distrito em 1759 e elevada à vila em 1833. A cidade é considerada berço de tradições histórias como as Cavalhadas, e residência dos Anhanguera, como são chamados os descendentes de Bartolomeu Bueno da Silva.

O prefeito também pediu apoio do governador para a instalação de uma indústria no município, recuperação do asfalto urbano e iluminação do campo de futebol onde são realizadas as Cavalhadas. "A boa vontade do governador em ajudar é muito grande", avaliou Mateus Félix, ao destacar o perfil municipalista de Marconi.