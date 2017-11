Lions Clube Goianésia realiza jantar de confraternização para seus membros

Lions Clube Goianésia realizou na noite de ontem (23/11), um jantar de confraternização de final de ano, para seus membros. Na ocasião, também foram anunciados onze novos membros para a associação.

No evento, foi entregue ao presidente do Lar do Idoso Francisco Quagliato, Edgar Caetano, a placa do fundador do Lions Club Internacional, Melvin Jones Fellow, por seu desempenho no trabalho humanitário.